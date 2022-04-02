«Брайтон» не смог победить «Норвич», «Лидс» поделил очки с «Саутгемптоном»

«Брайтон» на своём поле не смог победить «Норвич» (0:0) в матче 31-го тура Английской премьер-лиги, а «Лидс» и «Саутгемптон» (1:1) обменялись голами.
«Брайтон» мог обыграть «Норвич», но Нил Мопе не сумел реализовать пенальти. Джеймс Уорд-Праус сумел принесли очко «Саутгемптону», сравняв счёт после гола Джека Харрисона.
Протокол игры
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Кукурелья Марк•Гросс Паскаль•Лемпти Тарик • 68'Троссар Леандро•Макаллистер Алексис•Марч Соломон 83' (Модер Якуб ( 83'•Сармиенто Джереми 88') •Мопе Нил 79' (Мвепу Энок ( 79') •Уэлбек Данни
Крул Тим•Байрам Сэм•Хэнли Грант•Гибсон Бен•Яннулис Димитрис•Норманн Матиас•Гилмор Билли•Лис-Мелу Пьерр 61' (Роу Джонатан ( 61') •Маклин Кенни 82' 90' (Дауэлл Киран ( 90') •Пукки Теэму•Рашица Милот 81' (Цолис Христос ( 81')
02 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
Протокол игры
|Лидс
|1:1
|Саутгемптон
|(1:0) Харрисон Джек29'
|49'Уорд-Праус Джеймс (1:1)
Мелье Иллан•Эйлинг Люк • 58'Льоренте Диего•Купер Лиам•Даллас Стюарт•Клих Матеуш 66' (Филлипс Кэлвин ( 66') •Форшоу Адам•Рафинья Диас•Морено Родриго•Харрисон Джек•Джеймс Дэниэл 59' (Гелхардт Джо ( 59')
Форстер Фрейзер•Ливраменто Валентино•Беднарек Ян•Салису Мохаммед•Уокер-Питерс Кайл•Уорд-Праус Джеймс•Ромеу Ориоль 64' (Армстронг Стюарт ( 64') •Диалло Ибраима•Эльюнусси Мохамед • 63'Адамс Че 87' (Телла Нейтан ( 87') •Броя Армандо 90' (Лонг Шейн ( 90')
02 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).