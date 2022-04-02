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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» не смог победить «Норвич», «Лидс» поделил очки с «Саутгемптоном»

02 Апреля 2022 • 19:12 Комментировать
Брайтон
0:0
Норвич
окончен

«Брайтон» на своём поле не смог победить «Норвич» (0:0) в матче 31-го тура Английской премьер-лиги, а «Лидс» и «Саутгемптон» (1:1) обменялись голами.

«Брайтон» мог обыграть «Норвич», но Нил Мопе не сумел реализовать пенальти. Джеймс Уорд-Праус сумел принесли очко «Саутгемптону», сравняв счёт после гола Джека Харрисона.

Протокол игры  
Брайтон 0:0Норвич
Санчес РобертВельтман ЙоелДанк ЛьюисКукурелья МаркГросс ПаскальЛемпти Тарик   68'Троссар ЛеандроМакаллистер АлексисМарч Соломон  83' (Модер Якуб (  83'Сармиенто Джереми  88') Мопе Нил  79' (Мвепу Энок (  79') Уэлбек Данни
Запасные: Лаллана АдамОффиа ОделугаДаффи ШейнАльсате СтивенСтил ДжейсонКайседо МойсесБиссума Ив
Крул ТимБайрам СэмХэнли ГрантГибсон БенЯннулис ДимитрисНорманн МатиасГилмор БиллиЛис-Мелу Пьерр  61' (Роу Джонатан (  61') Маклин Кенни   82'  90' (Дауэлл Киран (  90') Пукки ТеэмуРашица Милот  81' (Цолис Христос (  81')
Запасные: Томкинсон ДжонатанГанн ЭнгусЦиммерман КристофКамара АбуСоренсен Якоб
02 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
Протокол игры  
Лидс 1:1Саутгемптон
(1:0) Харрисон Джек29'   
  49'Уорд-Праус Джеймс (1:1)
Мелье ИлланЭйлинг Люк   58'Льоренте ДиегоКупер ЛиамДаллас СтюартКлих Матеуш  66' (Филлипс Кэлвин (  66') Форшоу АдамРафинья ДиасМорено РодригоХаррисон ДжекДжеймс Дэниэл  59' (Гелхардт Джо (  59')
Запасные: Клаессон КристофферСаммервилл КрисенсиоГринвуд СэмКенне НоанСтрёйк ПаскальКох РобинКрессвел Чарли
Форстер ФрейзерЛивраменто ВалентиноБеднарек ЯнСалису МохаммедУокер-Питерс КайлУорд-Праус ДжеймсРомеу Ориоль  64' (Армстронг Стюарт (  64') Диалло ИбраимаЭльюнусси Мохамед   63'Адамс Че  87' (Телла Нейтан (  87') Броя Армандо  90' (Лонг Шейн (  90')
Запасные: Валери ЯнСтивенс ДжекАрмстронг АдамПерро РоменСмоллбоун УильямКабальеро Вилли
02 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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Лидс Саутгемптон Норвич Брайтон
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окончен Ливерпуль 2:0 Уотфорд 1.14 8.00 20.00
окончен Челси 1:4 Брентфорд 1.35 4.90 10.00
окончен Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла 3.05 3.05 2.55
окончен Брайтон 0:0 Норвич 1.47 4.15 8.00
окончен Лидс 1:1 Саутгемптон
окончен Бёрнли 0:2 Манчестер Сити 14.00 6.20 1.23
02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
03.04  16:00 Вест Хэм ... Эвертон 1.80 3.85 4.40
03.04  18:30 Тоттенхэм ... Ньюкасл 1.56 4.40 5.80
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