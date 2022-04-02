«Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу» благодаря автоголу Янга

«Вулверхэмптон» на своём поле обыграл «Астон Виллу» в 31-м туре чемпионата Англии со счётом 2:1.

Хозяева поля открыли счёт в матче на 7-й минуте, когда Кастро Хонни поразил ворота Эмилиано Мартинеса. К слову, его же ворота были второй раз поражены Эшли Янгом, который записал на свой счёт автогол. Отметим, что Янг заменил на 13-й минуте травмированного Люка Диня.

«Астон Вилла» отыграла один мяч в концовке встречи, гол забил Олли Уоткинс с пенальти.