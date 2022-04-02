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«Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу» благодаря автоголу Янга

02 Апреля 2022 • 19:07 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Астон Вилла
окончен

«Вулверхэмптон» на своём поле обыграл «Астон Виллу» в 31-м туре чемпионата Англии со счётом 2:1.

Хозяева поля открыли счёт в матче на 7-й минуте, когда Кастро Хонни поразил ворота Эмилиано Мартинеса. К слову, его же ворота были второй раз поражены Эшли Янгом, который записал на свой счёт автогол. Отметим, что Янг заменил на 13-й минуте травмированного Люка Диня.

«Астон Вилла» отыграла один мяч в концовке встречи, гол забил Олли Уоткинс с пенальти.

Протокол игры  
Вулверхэмптон 2:1Астон Вилла
(1:0) Хонни Кастро7'   
(2:0) Янг Эшли (в свои ворота) 36'   
  86'Уоткинс Олли (2:1)
Са ЖозеБоли ВийиКоди Конор   25'Килман МаксХонни Кастро   66'Дендонкер ЛеандерМоутинью ЖоауМарсал Фернандо   90'Тринкан Франсишку  75' (Нету Педру (  75'   90') Поденсе Даниэл  68' (Хи-Чан Хван (  68') Силва Фабио  90' (Шикинью III (  90')
Запасные: Гомеш ТотиКандл ЛюкАит-Нури РаянРадди ДжонСемеду НелсонСаисс Ромен
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса Эзри   90'Мингс ТайронДинь Люка  13' (Янг Эшли (  13'   90') Макгинн Джон   38'Сансон Морган  72' (Соарес Дуглас (  72') Рамси ДжакобБэйли ЛеонКоутиньо Филиппе  74' (Буэндия Эмилиано (  74') Уоткинс Олли
Запасные: Синисало ВильямиОльсен РобинЧуквуэмека КарниЧамберс КалумИроэгбунам ТимНакамба МарвелусТраоре Бертран
02 апреля. Стадион "Молинью".

 

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окончен Челси 1:4 Брентфорд 1.35 4.90 10.00
окончен Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла 3.05 3.05 2.55
окончен Брайтон 0:0 Норвич 1.47 4.15 8.00
окончен Лидс 1:1 Саутгемптон
окончен Бёрнли 0:2 Манчестер Сити 14.00 6.20 1.23
02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
03.04  16:00 Вест Хэм ... Эвертон 1.80 3.85 4.40
03.04  18:30 Тоттенхэм ... Ньюкасл 1.56 4.40 5.80
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