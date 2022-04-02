«Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу» благодаря автоголу Янга

«Вулверхэмптон» на своём поле обыграл «Астон Виллу» в 31-м туре чемпионата Англии со счётом 2:1.
Хозяева поля открыли счёт в матче на 7-й минуте, когда Кастро Хонни поразил ворота Эмилиано Мартинеса. К слову, его же ворота были второй раз поражены Эшли Янгом, который записал на свой счёт автогол. Отметим, что Янг заменил на 13-й минуте травмированного Люка Диня.
«Астон Вилла» отыграла один мяч в концовке встречи, гол забил Олли Уоткинс с пенальти.
Протокол игры
|(1:0) Хонни Кастро7'
|(2:0) Янг Эшли (в свои ворота) 36'
|86'Уоткинс Олли (2:1)
Са Жозе•Боли Вийи•Коди Конор • 25'Килман Макс•Хонни Кастро • 66'Дендонкер Леандер•Моутинью Жоау•Марсал Фернандо • 90'Тринкан Франсишку 75' (Нету Педру ( 75' ) • 90'Поденсе Даниэл 68' (Хи-Чан Хван ( 68') •Силва Фабио 90' (Шикинью III ( 90')
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри • 90'Мингс Тайрон•Динь Люка 13' (Янг Эшли ( 13' ) • 90'Макгинн Джон • 38'Сансон Морган 72' (Соарес Дуглас ( 72') •Рамси Джакоб•Бэйли Леон•Коутиньо Филиппе 74' (Буэндия Эмилиано ( 74') •Уоткинс Олли
02 апреля. Стадион "Молинью".