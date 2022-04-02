«Манчестер Сити» победил «Бёрнли» и сохранил за собой первое место в турнирной таблице АПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде без особых усилий справился с аутсайдером лиги «Бёрнли» (2:0).

«Горожане» решили исход матча еще в первом тайме, когда сделали комфортное преимущество в два мяча. На 5-й минуте гол забил Кевин Де Брёйне, на 25-й забитым голом отметился Илкай Гюндоган.

Команда Пепа Гвардиолы борется с «Ливерпулем» за чемпионство в нынешнем сезоне. После сыгранных 30 туров «горожане» опережают «красных» на одно очко в турнирной таблице. Очный матч между командами состоится 10 апреля в Манчестере.