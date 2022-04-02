«Манчестер Сити» победил «Бёрнли» и сохранил за собой первое место в турнирной таблице АПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде без особых усилий справился с аутсайдером лиги «Бёрнли» (2:0).
«Горожане» решили исход матча еще в первом тайме, когда сделали комфортное преимущество в два мяча. На 5-й минуте гол забил Кевин Де Брёйне, на 25-й забитым голом отметился Илкай Гюндоган.
Команда Пепа Гвардиолы борется с «Ливерпулем» за чемпионство в нынешнем сезоне. После сыгранных 30 туров «горожане» опережают «красных» на одно очко в турнирной таблице. Очный матч между командами состоится 10 апреля в Манчестере.
Протокол игры
|5'Де Брёйне Кевин (0:1)
|25'Гюндоган Илкай (0:2)
Поуп Ник•Робертс Коннор II•Лонг Кевин•Тарковски Джеймс•Тэйлор Чарли•Леннон Аарон•Вествуд Эшли•Корк Джек 71' (Родригес Джей ( 71') •Браунхилл Джош•Макнил Дуайт 46' (Корне Максвелл ( 46') •Вегхорст Ваут 13' 81' (Барнс Эшли ( 81')
Эдерсон Мораес•Уокер Кайл•Лапорт Эмерик•Аке Натан•Канселу Жоау•Де Брёйне Кевин 78' (Силва Бернарду ( 78') •Родри Эрнандес•Гюндоган Илкай•Стерлинг Рахим•Фоден Фил 64' (Жезус Габриэль ( 64') •Грилиш Джек
02 апреля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).