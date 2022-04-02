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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» победил «Бёрнли» и сохранил за собой первое место в турнирной таблице АПЛ

02 Апреля 2022 • 18:52 Комментировать
Бёрнли
0:2
Манчестер Сити
окончен

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде без особых усилий справился с аутсайдером лиги «Бёрнли» (2:0).

«Горожане» решили исход матча еще в первом тайме, когда сделали комфортное преимущество в два мяча. На 5-й минуте гол забил Кевин Де Брёйне, на 25-й забитым голом отметился Илкай Гюндоган.

Команда Пепа Гвардиолы борется с «Ливерпулем» за чемпионство в нынешнем сезоне. После сыгранных 30 туров «горожане» опережают «красных» на одно очко в турнирной таблице. Очный матч между командами состоится 10 апреля в Манчестере.  

Протокол игры  
Бёрнли 0:2Манчестер Сити
  5'Де Брёйне Кевин (0:1)
  25'Гюндоган Илкай (0:2)
Поуп НикРобертс Коннор IIЛонг КевинТарковски ДжеймсТэйлор ЧарлиЛеннон АаронВествуд ЭшлиКорк Джек  71' (Родригес Джей (  71') Браунхилл ДжошМакнил Дуайт  46' (Корне Максвелл (  46') Вегхорст Ваут   13'  81' (Барнс Эшли (  81')
Запасные: Томас БоббиНоррис УиллДоджсон ОуэнСтивенс ДейлЛоутон МэттьюХеннесси Уэйн
Эдерсон МораесУокер КайлЛапорт ЭмерикАке НатанКанселу ЖоауДе Брёйне Кевин  78' (Силва Бернарду (  78') Родри ЭрнандесГюндоган ИлкайСтерлинг РахимФоден Фил  64' (Жезус Габриэль (  64') Грилиш Джек
Запасные: Иган-Райли КонрадМарез РиядСтеффен ЗакариФернандиньо ФернандоМбете-Тату ЛюкЗинченко АлександрСтоунс Джон
02 апреля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Сити Апл Илкай Гюндоган Кевин де Брёйне
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окончен Ливерпуль 2:0 Уотфорд 1.14 8.00 20.00
окончен Челси 1:4 Брентфорд 1.35 4.90 10.00
окончен Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла 3.05 3.05 2.55
окончен Брайтон 0:0 Норвич 1.47 4.15 8.00
окончен Лидс 1:1 Саутгемптон
окончен Бёрнли 0:2 Манчестер Сити 14.00 6.20 1.23
02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
03.04  16:00 Вест Хэм ... Эвертон 1.80 3.85 4.40
03.04  18:30 Тоттенхэм ... Ньюкасл 1.56 4.40 5.80
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