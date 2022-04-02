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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Вулверхэмптона» надеется, что Невеш останется в клубе

02 Апреля 2022 • 13:49 Комментировать

Наставник «Вулверхэмптона» Бруно Лаже в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что португальский полузащитник Рубен Невеш не покинет команду в летнее межсезонье.

Лаже сказал, что он очень надеется на то, что португальский футболист всё же останется в «Вулверхэмптоне». Тренер отметил, что если Рубен всё же покинет английскую команду, то это станет для «волков» огромной потерей, так как найти игрока такого высокого уровня будет очень сложно.

В этом сезоне Рубен Невеш провёл в английской лиге 28 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Английская Премьер-лига Рубен Невеш Бруну Лаже
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