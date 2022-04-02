Тренер «Вулверхэмптона» надеется, что Невеш останется в клубе

Наставник «Вулверхэмптона» Бруно Лаже в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что португальский полузащитник Рубен Невеш не покинет команду в летнее межсезонье.

Лаже сказал, что он очень надеется на то, что португальский футболист всё же останется в «Вулверхэмптоне». Тренер отметил, что если Рубен всё же покинет английскую команду, то это станет для «волков» огромной потерей, так как найти игрока такого высокого уровня будет очень сложно.

В этом сезоне Рубен Невеш провёл в английской лиге 28 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.