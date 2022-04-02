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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп уверен, что неудачи Салаха со сборной не отразятся на его игре за «Ливерпуль»

02 Апреля 2022 • 13:03 Комментировать

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился с журналистами своим мнением по поводу египетского форварда Мохамеда Салаха, чья сборная не сумела пробиться на катарский мундиаль.

Клопп сказал, что Салах не умеет быть подавленным. Немецкий специалист отметил, что Мохамед, конечно же, очень расстроен тем, что сборная Египта не сумела выйти на чемпионат мира, но на игре за «Ливерпуль» это точно никак не скажется.

Напомним, что египетская сборная уступила Сенегалу и не сумела завоевать путёвку на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Английская Премьер-лига Юрген Клопп Сборная Египта
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