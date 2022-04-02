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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Брентфорда» хотел бы, чтобы Эриксен остался в команде

02 Апреля 2022 • 11:58 Комментировать

Наставник «Брентфорда» Томас Франк рассказал журналистам о том, что очень хотел бы, чтобы датский полузащитник Кристиан Эриксен остался в английской команде.

Франк сказал, что все в клубе хотели бы, чтобы датский футболист остался в «Брентфорде». Тренер «пчёл» отметил, что Кристиану явно нравится в английской команде, но новый контракт, если и будет подписан, то только после окончания этого сезона.

Напомним, что Кристиан Эриксен провёл в английском чемпионате в этом сезоне три встречи и отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Английская Премьер-лига Брентфорд Томас Франк
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