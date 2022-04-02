Роналду впервые в карьере получил приз за лучший гол месяца в АПЛ

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил награду за лучший гол месяца в Английской Премьер-лиге.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, 37-летний португальский футболист получил приз за один из своих трёх голов в ворота лондонского «Тоттенхэма». Роналду получил награду за первый гол в ворота «шпор», который был забит дальним ударом из-за пределов штрафной площади. Стоит отметить, что Криштиану впервые в своей карьере получил подобный приз.

В этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 24 встречи, в которых забил 12 мячей и сделал три ассиста.