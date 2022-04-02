Стоунс сможет помочь «Манчестер Сити» в матче с «Бёрнли»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам о том, что английский защитник Джон Стоунс сможет сыграть в предстоящем матче АПЛ с «Бёрнли».

Гвардиола сказал, что английский футболист восстановился после повреждения и готов будет выйти на поле в предстоящем поединке национального чемпионата с «Бёрнли». Испанский тренер отметил, что в ближайших матчах точно не сыграет португальский защитник Рубен Диаш, который получил травму в составе своей сборной.

Напомним, что «Манчестер Сити» на данный момент занимает первую строчку в таблице и лишь на одно очко опережает «Ливерпуль».