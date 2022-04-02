Мойес назвал сумму, за которую «Вест Хэм» отпустит Райса

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес в разговоре с журналистами назвал сумму, за которую «молотобойцы» готовы отпустить полузащитника Деклана Райса.

Мойес заявил, что если от какой-нибудь команды поступит предложение в 150 миллионов фунтов, то только тогда боссы «Вест Хэма» готовы будут отпустить Райса. Тренер отметил, что дешевле английского футболиста точно никто не собирается продавать. Напомним, что в услугах Райса заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Деклан Райс провёл в английском чемпионате 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал четыре ассиста.