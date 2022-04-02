Ходжсон: Магуайр в прошлом году был одним из героев страны, а теперь его освистывают

Наставник «Уотфорда» Рой Ходжсон поделился с журналистами своим мнением по поводу критики в адрес защитника «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Гарри Магуайра.

Ходжсон сказал, что не понимает, по какой причине английские болельщики освистывают защитника. Опытный специалист отметил, что в прошлом году Гарри был одним из главных героев страны, а теперь его вдруг освистывают. Тренер добавил, что не видит в этом никаких причин, кроме того, что фанаты «Манчестер Юнайтед» недовольны поражениями своей команды в английском чемпионате.