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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ходжсон: Магуайр в прошлом году был одним из героев страны, а теперь его освистывают

02 Апреля 2022 • 08:33 Комментировать

Наставник «Уотфорда» Рой Ходжсон поделился с журналистами своим мнением по поводу критики в адрес защитника «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Гарри Магуайра.

Ходжсон сказал, что не понимает, по какой причине английские болельщики освистывают защитника. Опытный специалист отметил, что в прошлом году Гарри был одним из главных героев страны, а теперь его вдруг освистывают. Тренер добавил, что не видит в этом никаких причин, кроме того, что фанаты «Манчестер Юнайтед» недовольны поражениями своей команды в английском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Рой Ходжсон Гарри Магуайр
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