Эльнени летом на правах свободного агента покинет «Арсенал»

Египетский полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени всё же решил летом покинуть лондонскую команду.

По информации инсайдера и журналиста Николо Скиры, 29-летний египетский футболист принял решение покинуть «канониров» летом на правах свободного агента. Стоит отметить, что Эльнени выступал за лондонский клуб с 2016 года, но в последнее время потерял место в основном составе.

В этом сезоне Мохамед Эльнени провёл в английском чемпионате семь поединков, в которых отметился одной результативной передачей.