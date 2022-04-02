Гвардиола дал понять, что тен Хаг может заменить его в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что тен Хаг может заменить его в Манчестере.

«Тен Хаг в «Манчестер Сити»? Почему нет? Я уверен, что он бы мог заменить меня. У него феноменальный подход к работе. Есть возможность повторить успех в Нидерландах, но уже в АПЛ? Если бы я точно знал, обратился в «Манчестер Юнайтед» и рекомендовал тут же назначить его. Никто не знает, получится ли у нас выстроить эффективный процесс на новом месте работы» — сказал Гвардиола изданию The Guardian.