Рангник ответил Луи ван Галу относительно критики «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на серьёзную критику Луи ван Гала в отношении его клуба.

Следует отметить, что ван Гал назвал «красных дьяволов» исключительно коммерческим клубом. Специалист посоветовал Эрику тен Хагу выбрать другой вариант для продолжения карьеры в следующем сезоне.

Рангник сказал следующее:

«Если компания либо богатый человек покупает клуб, это автоматически становится бизнесом. Коммерция помогает футболу развиваться. Нет ничего плохого в финансах.

Луи — очень опытный тренер. Напомню, что он сам тренировал «МЮ», а значит подписывал контракт с этим клубом».