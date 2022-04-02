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Рангник ответил Луи ван Галу относительно критики «МЮ»

02 Апреля 2022 • 02:10 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на серьёзную критику Луи ван Гала в отношении его клуба.

Следует отметить, что ван Гал назвал «красных дьяволов» исключительно коммерческим клубом. Специалист посоветовал Эрику тен Хагу выбрать другой вариант для продолжения карьеры в следующем сезоне.

Рангник сказал следующее:

«Если компания либо богатый человек покупает клуб, это автоматически становится бизнесом. Коммерция помогает футболу развиваться. Нет ничего плохого в финансах.

Луи — очень опытный тренер. Напомню, что он сам тренировал «МЮ», а значит подписывал контракт с этим клубом».


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Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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