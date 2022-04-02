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Гвардиола высказался о возможном назначении тен Хага в «МЮ»

02 Апреля 2022 • 01:04 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
14.00 6.20 1.23
Через 15 ч. 44 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный приход Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола и тен Хаг знакомы по совместной работе в мюнхенской «Баварии»: испанец возглавлял первую команду, а голландец – дубль.

По словам Гвардиолы, тен Хаг проделывает впечатляющую работу, однако ни один тренер не может гарантировать результат на новом месте: «Если бы я был на 100% уверен [в его успехе], я бы позвонил в «Манчестер Юнайтед» и сказал им, что они обязаны его забрать. Но я не знаю, и никто не знает, что может быть», – ответил Пеп на вопрос о том, преуспеет ли его коллега в Англии.

«Он хороший менеджер – в этом нет никаких сомнений. Но предыдущие тренеры «Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона тоже были таковыми».

Напомним, что Эрик тен Хаг в настоящий момент работает в амстердамском «Аяксе», но считается фаворитом на должность нового рулевого «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Эрик тен Хаг
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