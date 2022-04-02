Гвардиола высказался о возможном назначении тен Хага в «МЮ»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный приход Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола и тен Хаг знакомы по совместной работе в мюнхенской «Баварии»: испанец возглавлял первую команду, а голландец – дубль.

По словам Гвардиолы, тен Хаг проделывает впечатляющую работу, однако ни один тренер не может гарантировать результат на новом месте: «Если бы я был на 100% уверен [в его успехе], я бы позвонил в «Манчестер Юнайтед» и сказал им, что они обязаны его забрать. Но я не знаю, и никто не знает, что может быть», – ответил Пеп на вопрос о том, преуспеет ли его коллега в Англии.

«Он хороший менеджер – в этом нет никаких сомнений. Но предыдущие тренеры «Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона тоже были таковыми».

Напомним, что Эрик тен Хаг в настоящий момент работает в амстердамском «Аяксе», но считается фаворитом на должность нового рулевого «Манчестер Юнайтед».