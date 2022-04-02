«Манчестер Сити» выиграл борьбу за вундеркинда из Ганы

18-летний защитник Хенри Оваре из клуба «Вест Африка Футбол Академи» близок к переходу в ряды гранда английского футбола.

Согласно сведениям Daily Mail, «Манчестер Сити» удалось выиграть борьбу за юного ганца у «Барселоны», лондонского «Арсенала», «РБ Зальцбурга» и «Лилля». Сумма трансфера составит 840 тыс фунтов стерлингов.

Ожидается, что после присоединения к «горожанам» Оваре отправится в аренду в дочерний клуб «Сити» – французский «Труа». Это необходимо, поскольку футболист в настоящий момент не имеет разрешения на работу в Великобритании.