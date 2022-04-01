Тен Хаг о переговорах с «МЮ»: «Это прекрасный клуб»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал переговоры с «Манчестер Юнайтед».

— Будете работать с «Аяксом» в следующем сезоне?

— Я полностью сосредоточен на работе с «Аяксом». Футбол — вид спорта, где сложно что-либо сказать наперед. Не буду ничего исключать.

— Можете подтвердить переговоры с «Манчестер Юнайтед»?

— Футбольная индустрия так устроена, что все представители знают друг друга. Переговорный процесс никогда не останавливается. Это нормальное явление. «Манчестер Юнайтед» — прекрасный клуб с огромной историей. Я скажу так: я полностью сосредоточен на работе с «Аяксом». Есть незавершенные задачи — сказал тен Хаг изданию Sport1.