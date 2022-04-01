Агент Рюдигера просит 30 млн евро в качестве подписного бонуса

Агент центральный защитника «Челси» Антонио Рюдигера продолжает вести переговоры с рядом европейских грандов.

Подписать 29-летнего немецкого защитника будет очень тяжело. Его представитель просит космический подписной бонус — 30 млн евро.

Переговоры были проведены с «ПСЖ» и «Барселоной». Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал понять, что переговоры агента Рюдигера волнуют клуб и тренерский штаб.

Издание Daily Express сообщает, что на данный момент все клубы отказываются платить 30 млн евро в качестве подписного бонуса, ибо дополнительно Рюдигер будет зарабатывать 10 млн евро по контракту.