Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Рюдигера просит 30 млн евро в качестве подписного бонуса

01 Апреля 2022 • 21:26 Комментировать

Агент центральный защитника «Челси» Антонио Рюдигера продолжает вести переговоры с рядом европейских грандов.

Подписать 29-летнего немецкого защитника будет очень тяжело. Его представитель просит космический подписной бонус — 30 млн евро.

Переговоры были проведены с «ПСЖ» и «Барселоной». Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал понять, что переговоры агента Рюдигера волнуют клуб и тренерский штаб.

Издание Daily Express сообщает, что на данный момент все клубы отказываются платить 30 млн евро в качестве подписного бонуса, ибо дополнительно Рюдигер будет зарабатывать 10 млн евро по контракту.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  14:30 Ливерпуль ... Уотфорд 1.16 8.40 17.00
02.04  17:00 Челси ... Брентфорд 1.33 5.20 10.00
02.04  17:00 Вулверхэмптон ... Астон Вилла 2.50 3.25 3.00
02.04  17:00 Брайтон ... Норвич 1.61 4.10 5.60
02.04  17:00 Лидс ... Саутгемптон 2.55 3.70 2.65
02.04  17:00 Бёрнли ... Манчестер Сити 12.00 6.80 1.24
02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
21:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг о переговорах с «МЮ»: «Это прекрасный клуб»
21:31 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» следит за швейцарским голкипером
21:26 · Англия. Премьер-лига
Агент Рюдигера просит 30 млн евро в качестве подписного бонуса
20:35 · Англия. Премьер-лига
Сразу четыре английских клуба претендуют на Коутиньо
20:00 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» хочет остаться в клубе, несмотря на интерес «Реала» и «Барселоны»
19:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», намекнул на уход из «Аякса»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Игрок «МЮ», выступающий в аренде в Бразилии, заинтересовал европейские клубы
19:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» надеется, что трансфер Дибалы в «Интер» поможет им заполучить Лаутаро Мартинеса
19:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не беспокоится о чемпионской гонке с «Ливерпулем»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал о шансах «Тоттенхэма» попасть в Лигу чемпионов
18:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель о будущем Лукаку: «Сейчас мы не можем продавать игроков»
17:56 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Встречи агента Рюдигера с руководством «Барселоны» волнуют нас»
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Лион» ведут переговоры с Ляказеттом
17:00 · Англия. Премьер-лига
Диаш не поможет «Манчестер Сити» в ближайших матчах
16:55 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»
Все новости
Рекомендуем