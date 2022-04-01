Сразу четыре английских клуба претендуют на Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий в аренде в «Астон Вилле», с высокой вероятностью останется в Англии.

Неопределённым остаётся лишь новый клуб бразильца. Помимо «Астон Виллы», имеющей возможность выкупить 29-летнего игрока за 40 млн евро, в дело могут вмешаться лондонский «Арсенал», «Эвертон» и «Ньюкасл», о чём сообщает Sport. Возвращение Коутиньо в «Барселону» по окончании текущего сезона расценивается как крайне маловероятное.

Контракт Коутиньо с клубом из Каталонии рассчитан до лета 2023 года. Его текущая трансферная стоимость, по версии ресурса Transfermarkt, составляет 20 млн евро.