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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сразу четыре английских клуба претендуют на Коутиньо

01 Апреля 2022 • 20:35 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Астон Вилла
3.00 3.10 2.50
Через 19 ч. 34 мин.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий в аренде в «Астон Вилле», с высокой вероятностью останется в Англии.

Неопределённым остаётся лишь новый клуб бразильца. Помимо «Астон Виллы», имеющей возможность выкупить 29-летнего игрока за 40 млн евро, в дело могут вмешаться лондонский «Арсенал», «Эвертон» и «Ньюкасл», о чём сообщает Sport. Возвращение Коутиньо в «Барселону» по окончании текущего сезона расценивается как крайне маловероятное.

Контракт Коутиньо с клубом из Каталонии рассчитан до лета 2023 года. Его текущая трансферная стоимость, по версии ресурса Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Барселона Арсенал Лондон Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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