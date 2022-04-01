Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола не беспокоится о чемпионской гонке с «Ливерпулем»

01 Апреля 2022 • 19:00 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
14.00 6.30 1.22
Через 20 ч. 37 мин.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на своей пресс-конференции перед очередным туром чемпионата Англии заявил, что его не беспокоит гонка с «Ливерпулем».
 
«В конце недели наша позиция может поменяться. Мы можем быть как на одно очко впереди, так и позади. Но вне зависимости от этого, мы продолжим выполнять свою работу и бороться до конца», – заявил Гвардиола на своей пресс-конференции.
 
Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ на одно очко. Через один тур командам предстоит встретиться в очном матче на «Этихад Стэдиум».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  14:30 Ливерпуль ... Уотфорд 1.16 8.40 17.00
02.04  17:00 Челси ... Брентфорд 1.33 5.20 10.00
02.04  17:00 Вулверхэмптон ... Астон Вилла 2.50 3.25 3.00
02.04  17:00 Брайтон ... Норвич 1.61 4.10 5.60
02.04  17:00 Лидс ... Саутгемптон 2.55 3.70 2.65
02.04  17:00 Бёрнли ... Манчестер Сити 12.00 6.80 1.24
02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
20:00 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» хочет остаться в клубе, несмотря на интерес «Реала» и «Барселоны»
19:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», намекнуло на уход из «Аякса»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Игрок «МЮ», выступающий в аренде в Бразилии, заинтересовал европейские клубы
19:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» надеется, что трансфер Дибалы в «Интер» поможет им заполучить Лаутаро Мартинеса
19:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не беспокоится о чемпионской гонке с «Ливерпулем»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал о шансах «Тоттенхэма» попасть в Лигу чемпионов
18:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель о будущем Лукаку: «Сейчас мы не можем продавать игроков»
17:56 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Встречи агента Рюдигера с руководством «Барселоны» волнуют нас»
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Лион» ведут переговоры с Ляказеттом
17:00 · Англия. Премьер-лига
Диаш не поможет «Манчестер Сити» в ближайших матчах
16:55 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»
16:51 · Англия. Премьер-лига
Тухель о Кристенсене в «Барселоне»: «Я слышал об этом, но не могу ничего подтвердить»
16:36 · Англия. Премьер-лига
Рангник о Погба: «Не имеет смысла объяснять то, что он сказал в интервью»
16:15 · Англия. Премьер-лига
Салах готов на всё ради перехода в «Барселону»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп о матче Египет – Сенегал: «Я счастлив за Мане, но в то же время сочувствую Салаху»
Все новости
Рекомендуем