Гвардиола не беспокоится о чемпионской гонке с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на своей пресс-конференции перед очередным туром чемпионата Англии заявил, что его не беспокоит гонка с «Ливерпулем».

«В конце недели наша позиция может поменяться. Мы можем быть как на одно очко впереди, так и позади. Но вне зависимости от этого, мы продолжим выполнять свою работу и бороться до конца», – заявил Гвардиола на своей пресс-конференции.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ на одно очко. Через один тур командам предстоит встретиться в очном матче на «Этихад Стэдиум».