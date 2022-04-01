«Барселона» и «Лион» ведут переговоры с Ляказеттом

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в «Барселоне» либо «Лионе».

Приоритет каталонского клуба — усиление атаки. Учитывая финансовые сложности, подписать Ляказетта в качестве свободного агента — огромный плюс. К тому же француз очень хорошо сыгран с Обамеянгом. Оба провели несколько сезонов в «Арсенале». Для «Барселоны» это станет огромным плюсом.

Издание Diario Sport сообщает о том, что 30-летний футболист отказался от подписания нового контракта с «Арсеналом». Его интересуют все варианты. Француз хотел бы выслушать ряд предложений.

Менеджмент «Лиона» готов вернуть форварда и выполнить финансовые требования игрока.