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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Диаш не поможет «Манчестер Сити» в ближайших матчах

01 Апреля 2022 • 17:00 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
14.00 6.30 1.22
Через 22 ч. 22 мин.
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш не поможет своей команде в ближайших матчах из-за травмы. Как сообщает Manchester Evening News, футболист пропустит оба матча «горожан» в Лиге чемпионов против мадридского «Атлетико», а также важнейшую игру в чемпионате Англии с «Ливерпулем». 
 
Ранее Диаш получил травму в расположении сборной Португалии. Футболист вместе со своей национальной сборной на днях оформил выход на чемпионат мира 2022 года, обыграв в стыковых матчах Турцию и Северную Македонию.
 
Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии, опережая «Ливерпуль» на одно очко. 
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рубен Диаш
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