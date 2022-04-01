Диаш не поможет «Манчестер Сити» в ближайших матчах

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш не поможет своей команде в ближайших матчах из-за травмы. Как сообщает Manchester Evening News, футболист пропустит оба матча «горожан» в Лиге чемпионов против мадридского «Атлетико», а также важнейшую игру в чемпионате Англии с «Ливерпулем».

Ранее Диаш получил травму в расположении сборной Португалии. Футболист вместе со своей национальной сборной на днях оформил выход на чемпионат мира 2022 года, обыграв в стыковых матчах Турцию и Северную Македонию.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии, опережая «Ливерпуль» на одно очко.