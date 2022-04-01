Салах готов на всё ради перехода в «Барселону»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает думать об уходе из «Ливерпуля». Издание Diario Sport сообщает, что если менеджмент «сине-гранатовых» сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста, он однозначно покинет Англию.

Салах принял решение сделать все ради того, чтобы попробовать свои силы в «Барселоне».

Египтянин отказался подписывать новый контракт с «Ливерпулем», который заканчивается летом 2023 года. Это повод задуматься для англичан.

«Красные» намекнули футболисту, что не готовы продать его этим летом.