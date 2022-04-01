«Милан» и «Интер» заинтересовались Вернером

«Милан» и «Интер» заинтересовались нападающим «Челси» Тимо Вернером, сообщает Calciomercato. Немецкий футболист заявил, что хочет покинуть лондонский клуб по окончании сезона.

Ранее неоднократно упоминалось о возможном возвращении Вернера в Бундеслигу, в то время как «Барселона» также заинтересована в завершении сделки в конце сезона. Теперь интерес к форварду проявили и лидеры Серии А.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги считает, что Вернер сможет дополнить Эдина Джеко и готов подписать его на постоянной основе.

Между тем, «Милан» стремится омолодить линию нападения, поскольку в настоящее время ее возглавляют два ветерана - Златан Ибрагимович и Оливье Жиру.