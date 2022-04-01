Аллегри: «Гвардиола — выдающийся тренер, но что он сделал?»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри неоднозначно высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Хорошо играть или добиваться результатов? Хорошая игра, забавная! Гвардиола — выдающийся тренер, но что он сделал? Все думают о построении сзади, но он подписал вратаря, который делает длинные передачи и запускает мяч на 80 метров», — сказал он.

Также Аллегри сравнил подход к матчам в начале и конце сезона.

«Главное — выигрывать матчи. Не все матчи одинаковы. Сентябрьские игры не такие, как в марте, когда больше напряжения и нужно больше спокойствия. Мяч становится меньше и тяжелее. Нам нужно меньше тактики, больше универсальности и прагматизма», - сказал Аллегри.