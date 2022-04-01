Терри: «Конте привёл меня в форму, никаких газировок и кетчупов»

Бывший защитник «Челси» сказал журналистам, что приезд итальянских легионеров изменил культуру клуба.

«Виалли, Дзола и Ди Маттео изменили культуру клуба. Карло Анчелотти был одним из самых восприимчивых тренеров, которые у меня когда-либо были, и мне нравилось работать под руководством Антонио Конте. Он привел меня в форму, никаких газировок и кетчупов», - сказал Терри.

Также он отметил, что до сих пор уважительно относится к португальскому тренеру Жозе Моуринью.

«Есть много вещей, которые до сих пор заставляют меня хотеть играть и бросаться в огонь ради Моуринью», — сказал Терри о нынешнем боссе «Ромы».