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Терри: «Конте привёл меня в форму, никаких газировок и кетчупов»

01 Апреля 2022 • 15:27 Комментировать

Бывший защитник «Челси» сказал журналистам, что приезд итальянских легионеров изменил культуру клуба.

«Виалли, Дзола и Ди Маттео изменили культуру клуба. Карло Анчелотти был одним из самых восприимчивых тренеров, которые у меня когда-либо были, и мне нравилось работать под руководством Антонио Конте. Он привел меня в форму, никаких газировок и кетчупов», - сказал Терри.

Также он отметил, что до сих пор уважительно относится к португальскому тренеру Жозе Моуринью.

«Есть много вещей, которые до сих пор заставляют меня хотеть играть и бросаться в огонь ради Моуринью», — сказал Терри о нынешнем боссе «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Карло Анчелотти Жозе Моуринью Джон Терри Джанфранко Дзола Антонио Конте Роберто Ди Маттео Джанлука Виалли
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