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Пети об Обамеянге: «Кто-нибудь может мне объяснить, что случилось?»

01 Апреля 2022 • 15:08 Комментировать

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети прокомментировал уход Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» и его успешное продолжение карьеры в «Барселоне».

«Вы не можете судить Обамеянга за то, что он сделал в последние несколько месяцев своего контракта с «Арсеналом». Как по мне, вы должны смотреть на всю его карьеру», - сказал Пети.

Он также отметил бомбардирские способности нападающего.

«Неудивительно, как он адаптируется, ведь в «Барселоне» его окружают настоящие футболисты. Это другой тип игры, но у него есть тактические качества и способность забивать голы», - отметил бывший футболист.

Впрочем, даже Пети задается вопросом, почему Обамеянг неудачно играл в последнее время за канониров.

«Я до сих пор не понимаю, что случилось с «Арсеналом». Что, черт возьми, случилось? Кто-нибудь может мне объяснить?», - задался вопросом чемпион мира 1998 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг Эмануэль Пети
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