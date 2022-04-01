Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Соареш: «Не боюсь конкуренции с Томиясу»

01 Апреля 2022 • 14:22 Комментировать

Защитник «Арсенала» Седрик Соареш рассказал журналистом об своем отношении к конкуренции за место в стартовом составе.

«Я не боюсь конкуренции. Если вы посмотрите на мою карьеру, вы увидите, сколько громких имен у меня было впереди, и иногда я менял ситуацию, а иногда нет», - сказал Соареш.

Он отметил, что команда только выиграет, если внутри будет борьба за место в составе.

«Сейчас в «Арсенале» у нас есть два-три варианта на каждой позиции. Обычно команда от этого выигрывает. Если у вас есть два игрока, которые борются за одну позицию, уровень развития становится выше для обоих. Это так просто», - отметил Соареш.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Седрик Соареш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  14:30 Ливерпуль ... Уотфорд 1.16 8.40 17.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
14:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп подтвердил, что Александер-Арнольд восстановился от травмы
14:43 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» рассматривает Салаха в качестве потенциальной замены Месси
14:22 · Англия. Премьер-лига
Соареш: «Не боюсь конкуренции с Томиясу»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Мане не ведёт переговоры с «Ливерпулем» о продлении контракта
13:51 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лестера» хочет убедить Тилеманса подписать новый контракт с клубом
13:51 · Англия. Премьер-лига
Окслейд-Чемберлен зимой отклонил предложение «Ньюкасла»
13:44 · Англия. Премьер-лига
Кейн повторил рекорд Агуэро по числу наград лучшему игроку месяца в АПЛ
13:33 · Англия. Премьер-лига
Кейн – лучший игрок АПЛ в марте
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» ведет переговоры с «Арсеналом» о переходе Торрейры
13:14 · Англия. Премьер-лига
Мауро: «Не понял решение Конте возглавить «Тоттенхэм»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Лукаку просит «Интер» вернуть его обратно и готов на снижение зарплаты
12:43 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: Я хочу добиться большего с «Манчестер Юнайтед»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас является самым заигранным футболистом в Европе
12:23 · Англия. Премьер-лига
Бывший футболист «Ливерпуля» Даунинг, считает, что Диас похож на Суареса
12:20 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш вошёл в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем