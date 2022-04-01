Соареш: «Не боюсь конкуренции с Томиясу»

Защитник «Арсенала» Седрик Соареш рассказал журналистом об своем отношении к конкуренции за место в стартовом составе.

«Я не боюсь конкуренции. Если вы посмотрите на мою карьеру, вы увидите, сколько громких имен у меня было впереди, и иногда я менял ситуацию, а иногда нет», - сказал Соареш.

Он отметил, что команда только выиграет, если внутри будет борьба за место в составе.

«Сейчас в «Арсенале» у нас есть два-три варианта на каждой позиции. Обычно команда от этого выигрывает. Если у вас есть два игрока, которые борются за одну позицию, уровень развития становится выше для обоих. Это так просто», - отметил Соареш.