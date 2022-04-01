Тренер «Лестера» хочет убедить Тилеманса подписать новый контракт с клубом

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс хочет убедить бельгийского полузащитника Юри Тилеманса подписать с английской командой новое соглашение.

Как сообщает Teamtalk, тренер «лис» попытается летом убедить 24-летнего бельгийского футболиста продлить соглашение с «Лестером». Роджерс считает, что в следующем сезоне «лисы» смогут бороться за попадание в топ-4 АПЛ. Напомним, что действующий контракт Тилеманса с «Лестером» рассчитан до лета 2023 года. В услугах бельгийца заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и другие топ-клубы.

В этом сезоне Юри Тилеманс провёл в английском чемпионате 22 матча, в которых забил шесть мячей и сделал два ассиста.