Кейн повторил рекорд Агуэро по числу наград лучшему игроку месяца в АПЛ

Английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн повторил достижение экс-форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по количеству наград лучшему игроку месяца в АПЛ.

Лидер лондонской команды был назван лучшим игроком английского чемпионата по итогам марта месяца. Стоит отметить, что 28-летний Кейн в седьмой раз в своей карьере получил эту награду и сравнялся по числу призов с именитым экс-форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Напомним, что в этом сезоне Гарри Кейн провёл в английской лиге 28 поединков, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.