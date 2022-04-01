«Фиорентина» ведет переговоры с «Арсеналом» о переходе Торрейры

«Фиорентина» ведет переговоры с «Арсеналом» о постоянном переходе полузащитника Лукаса Торрейры, сообщает Calciomercato.

Торрейра присоединился к «Фиорентине» в начале сезона на правах аренды и клуб может сделать его переход постоянным за 15 миллионов евро в летнее межсезонье.

Сообщается, что «Фиорентина» начала переговоры с «Арсеналом» по приобретению игрока на постоянной основе.

В этом сезоне 26-летний игрок сыграл ключевую роль в «Фиорентине», забив четыре гола в 25 матчах в Серии А и отдав 1 результативную передачу.