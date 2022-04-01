Мауро: «Не понял решение Конте возглавить «Тоттенхэм»

Бывший вингер «Ювентуса» Массимо Мауро признался, что Антонио Конте — победитель, но не понимает, почему он присоединился к «Тоттенхэму».

«Есть много вещей, о которых мы можем говорить, но есть объективный факт, что он всегда побеждал, был ли у него чемпионский состав или нет. У него есть способность брать лучшее из каждого, и он не ошибается. Самое главное для тренера – психологический подход», - сказал Мауро.

В то же время он отметил, что не понял решение Конте возглавить лондонский клуб.

«Я не понял решения переехать за границу и подписать контракт с «Тоттенхэмом», — заключил Мауро. «Он всегда говорил, что не примет эту работу, пока идет сезон».