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Мауро: «Не понял решение Конте возглавить «Тоттенхэм»

01 Апреля 2022 • 13:14 Комментировать

Бывший вингер «Ювентуса» Массимо Мауро признался, что Антонио Конте — победитель, но не понимает, почему он присоединился к «Тоттенхэму».

«Есть много вещей, о которых мы можем говорить, но есть объективный факт, что он всегда побеждал, был ли у него чемпионский состав или нет. У него есть способность брать лучшее из каждого, и он не ошибается. Самое главное для тренера – психологический подход», - сказал Мауро.

В то же время он отметил, что не понял решение Конте возглавить лондонский клуб.

«Я не понял решения переехать за границу и подписать контракт с «Тоттенхэмом», — заключил Мауро. «Он всегда говорил, что не примет эту работу, пока идет сезон».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Массимо Мауро
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