Лукаку просит «Интер» вернуть его обратно и готов на снижение зарплаты

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку попросил директоров «Интера» вернуться в клуб и готов сократить свою зарплату, чтобы снова носить футболку «нерадзурри», сообщает Tuttosport.

Прошлым летом бельгийский нападающий настаивал на возвращении в «Челси» и в итоге перешел на «Стэмфорд Бридж» за 113 миллионов евро. Однако все пошло не так, как ожидал 28-летний игрок. Он забил всего 12 голов в 34 матчах за «синих».

По сообщению газеты Tuttosport, Лукаку находится в контакте с директорами «Интера» Пьеро Осилио и Беппе Мароттой и просит их вернуться в клуб.

Лукаку не в хороших отношениях с наставником «Челси» Томасом Тухелем, но даже если немецкий тренер уйдет летом, любой потенциальный новый владелец «синих» не будет продавать Лукаку по сниженной цене, после его перехода за 113 миллионов евро всего год назад. Это означает, что нападающий вернется в «Интер» только на правах аренды.