Фернандеш: Я хочу добиться большего с «Манчестер Юнайтед»

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш поделился с журналистами эмоциями после продления контракт с «красными дьяволами».

Бруну сказал, что у него с первых же дней сложились особенные отношения с манчестерской командой и болельщиками. Фернандеш отметил, что для него является привилегией выступать за «Манчестер Юнайтед». Португалец добавил, что он хочет добиться намного большего с командой, которая заслуживает трофеи.

Напомним, что Бруну Фернандеш продлил соглашение с манкунианцами до лета 2026 года. За «Манчестер Юнайтед» полузащитник выступает с 2020 года.