Луис Диас является самым заигранным футболистом в Европе

Нападающий «Ливерпуля» на данный момент является самым заигранным футболистом в Европе, сыграв в этом сезоне в общей сложности 55 матчей.

Диас провел 40 встреч на клубном уровне (в том числе 28 за «Порту») и 15 матчей за сборную Колумбии.

На втором месте идет нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид – 53 матча.

В десятку вошли также еще два футболиста «Ливерпуля» - Мохамед Салах и Садио Мане, у которых насчиталось 50 матчей.

Впереди еще более двух месяцев игры и, скорее всего, многие из этих футболистов перешагнут отметку в 60 игр за сезон.