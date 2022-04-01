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Луис Диас является самым заигранным футболистом в Европе

01 Апреля 2022 • 12:39 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» на данный момент является самым заигранным футболистом в Европе, сыграв в этом сезоне в общей сложности 55 матчей.

Диас провел 40 встреч на клубном уровне (в том числе 28 за «Порту») и 15 матчей за сборную Колумбии.

На втором месте идет нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид – 53 матча.

В десятку вошли также еще два футболиста «Ливерпуля» - Мохамед Салах и Садио Мане, у которых насчиталось 50 матчей.

Впереди еще более двух месяцев игры и, скорее всего, многие из этих футболистов перешагнут отметку в 60 игр за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лилль Мохамед Салах Садио Мане Луис Диас Джонатан Дэвид
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