Фернандеш вошёл в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед»

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш после продления контракт с «Манчестер Юнайтед» вошёл в тройку самых высокооплачиваемых игроков в манчестерском клубе.

По информации The Guardian, по новому договору 27-летний португалец будет получать в манчестерской команде около 15 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков «Юнайтед». Напомним, что новый контракт Бруну с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года.

За «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш выступает с 2020 года. До этого португалец защищал цвета «Спортинга».