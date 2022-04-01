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Фернандеш вошёл в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед»

01 Апреля 2022 • 12:20 Комментировать

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш после продления контракт с «Манчестер Юнайтед» вошёл в тройку самых высокооплачиваемых игроков в манчестерском клубе.

По информации The Guardian, по новому договору 27-летний португалец будет получать в манчестерской команде около 15 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков «Юнайтед». Напомним, что новый контракт Бруну с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года.

За «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш выступает с 2020 года. До этого португалец защищал цвета «Спортинга».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Бруну Фернандеш
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