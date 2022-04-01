Бруну Фернандеш официально продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш официально продлил соглашение с манчестерской командой.

Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», 27-летний португальский футболист подписал с манкунианцами новый договор, который будет действовать до лета 2026 года. В контракте также есть опция продления ещё на один сезон. По новому соглашению Бруну будет зарабатывать около 15 миллионов евро в год.

Напомним, что в этом сезоне Бруну Фернандеш провёл в английском чемпионате 27 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью ассистами.