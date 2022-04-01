«Вулверхэмптон» и «Лидс» включились в борьбу за подписание форварда «Брюгге»

Руководители «Вулверхэмптона» и «Лидса» планируют летом побороться за подписание молодого бельгийского нападающего «Брюгге» Шарля де Кетеларе.

По информации Teamtalk, боссы «волков» и «павлинов» хотят заполучить 21-летнего бельгийского футболиста, в услугах которого также заинтересованы «Лестер», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Стоит отметить, что действующий договор Шарля с «Брюгге» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Шарль де Кетеларе провёл в бельгийской лиге 31 встречу. Форвард забил 13 мячей и сделал семь ассистов.