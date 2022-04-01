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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин считает тен Хага хорошим вариантом для «Манчестер Юнайтед»

01 Апреля 2022 • 11:34 Комментировать

Ирландский экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о том, что думает по поводу возможного нового тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Кин сказал, что прекрасно понимает болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые требуют нового старта и нового имени. Рой отметил, что ему кажется, что Эрик тен Хаг является отличным вариантом для манчестерской команды, но боссы «Юнайтед» рассматривают ещё нескольких претендентов и не стоит об этом забывать.

Напомним, что помимо Эрика тен Хага пресса сватает в «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино из «ПСЖ», Хулена Лопетеги из «Севильи» и Луиса Энрике из сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Рой Кин Эрик тен Хаг
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