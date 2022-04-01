Рой Кин считает тен Хага хорошим вариантом для «Манчестер Юнайтед»

Ирландский экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о том, что думает по поводу возможного нового тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Кин сказал, что прекрасно понимает болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые требуют нового старта и нового имени. Рой отметил, что ему кажется, что Эрик тен Хаг является отличным вариантом для манчестерской команды, но боссы «Юнайтед» рассматривают ещё нескольких претендентов и не стоит об этом забывать.

Напомним, что помимо Эрика тен Хага пресса сватает в «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино из «ПСЖ», Хулена Лопетеги из «Севильи» и Луиса Энрике из сборной Испании.