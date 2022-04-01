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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Вест Хэм» поборется за Дарвина Нуньеса летом

01 Апреля 2022 • 11:18 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заявил, что этим летом клуб может возобновить переговоры по форварду «Бенфики» Дарвину Нуньесу.

«Вест Хэм» планирует сделать что-то важное, — сказал Романо. «В январе они действительно очень хотели Дарвина Нуньеса из «Бенфики», интерес был серьезным и конкретным. Я ожидаю, что «Вест Хэм» снова вернется к Нуньесу летом».

Ранее была информация, что Нуньес готов перейти в другой клуб, если тот будет участником Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Хотя попадание в топ-4 АПЛ выглядит призрачным, у «Вест Хэма» есть возможность попасть в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы. Сообщается, что если клуб пробьется в главный еврокубок, то это сильно увеличит трансферный бюджет команды в межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Вест Хэм Дарвин Нуньес
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