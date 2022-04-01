Романо: «Вест Хэм» поборется за Дарвина Нуньеса летом

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заявил, что этим летом клуб может возобновить переговоры по форварду «Бенфики» Дарвину Нуньесу.

«Вест Хэм» планирует сделать что-то важное, — сказал Романо. «В январе они действительно очень хотели Дарвина Нуньеса из «Бенфики», интерес был серьезным и конкретным. Я ожидаю, что «Вест Хэм» снова вернется к Нуньесу летом».

Ранее была информация, что Нуньес готов перейти в другой клуб, если тот будет участником Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Хотя попадание в топ-4 АПЛ выглядит призрачным, у «Вест Хэма» есть возможность попасть в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы. Сообщается, что если клуб пробьется в главный еврокубок, то это сильно увеличит трансферный бюджет команды в межсезонье.