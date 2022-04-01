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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бэмфорд: «Очень хотел вернуться, при этом знал, что очередная травма неизбежна»

01 Апреля 2022 • 11:05 Комментировать

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд рассказал в интервью Sky Sports, что чувствовал, что очередная травма не за горами.

«Если бы я был честен с самим собой, то перед игрой с «Вулверхэмптоном» я должен был сказать «нет». Но тренеры продолжали спрашивать меня, хочу ли я играть, и я сказал «да», - сказал Бэмфорд.

Во время матча с «волками» игрок получил очередное повреждение, которое вывело его из строя на полтора месяца. Футболист провел большую часть сезона в лазарете, приняв участие только в 9 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его отсутствие на поле сказалось на турнирном положении «Лидса». Команда сейчас борется за выживание, а главный тренер Марсело Бьелса лишился своего поста по ходу сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Патрик Бэмфорд
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