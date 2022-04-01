Давид Писарро: «Торрейро – идеальный игрок для «Фиорентины»

Бывший игрок «Фиорентины» Давид Писарро посоветовал клубу выкупить трансфер полузащитника Лукаса Торрейры у «Арсенала».

«У него отличный сезон после нескольких лет, когда он не мог проявить себя в полной мере. Он возвращается к уровню игры, который мы видели в «Сампдории», - сказал Писарро в интервью Brivido Sportivo.

Писарро уверен в успешной карьере полузащитника.

«Некоторое время назад я посоветовал директору «Фиорентины» Даниэле Праде подписать контракт с Торрейрой. Он современный полузащитник, всегда идет на максимальной скорости, и я надеюсь, что он останется во Флоренции. Я уверен, что он станет идеальным игроком для «Фиорентины», - сказал Писарро.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 25 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.