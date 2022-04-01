«Вы не делаете игроку больно»: защитник «Манчестер Сити» высказался о критике футболистов

Испанский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт рассказал журналистам о том, что думает по поводу критики в адрес футболистов.

Лапорт сказал, что когда вы критикуете игроков, то не делаете им больно. Защитник отшутился, что можно назвать его бесполезным мешком, а он только рассмеётся на это. Эмерик добавил, что проблема заключается в том, что всё это читают родители, которые сильное переживают из-за того, что их сына поливают грязью и называют плохим человеком, хотя ничего плохого он и не сделал.

Напомним, что в этом сезоне Эмерик Лапорт провёл в английской лиге 24 встречи и отметился тремя забитыми мячами.