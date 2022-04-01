Два манчестерских клуба потратили на агентов больше всех в АПЛ

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» потратили больше всех остальных клубов АПЛ на комиссионные для агентов.

«Сити» заплатил посредникам 35 миллионов фунтов стерлингов, «Юнайтед» - 29 миллионов.

В общей сложности 20 клубов Премьер-лиги выплатили агентам 272,6 миллионов фунтов стерлингов в период с февраля 2021 года до конца январского трансферного окна 2022 года, что немного больше прошлогоднего показателя в 272,2 миллионов фунтов стерлингов.

В шестерку лидеров, как и ожидалось, входят также «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм. Седьмое место неожиданно занимает «Уотфорд».