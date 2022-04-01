Бывший нападающий «Ливерпуля» Тайво Авонийи может вернуться в АПЛ. Им интересуются «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», сообщает GOAL.

Нынешний сезон форвард проводит в немецком «Унион Берлин». 24-летний футболист забил 16 голов в 35 играх. Игрок сборной Нигерии присоединился к «Ливерпулю» в 18-летнем возрасте в 2015 году, но ушел, не проявив себя на высшем уровне, поскольку не смог получить разрешение на работу в Великобритании. После этого Авонийи перебрался в «Унион», где стал игроком основного состава и постоянным игроком сборной Нигерии.