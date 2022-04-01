Лансини попал в ДТП, футболист не пострадал

Полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини попал в ДТП, направляясь на тренировку. Машина, в которой он ехал, разбилась и врезалась в дерево. Аргентинца вез шофер на тренировочную площадку «Хаммерс» в четверг днем.

29-летний футболист был осмотрен медиками, обошлось без повреждений. В заявлении столичной полиции сообщается: «Автомобиль съехал с проезжей и после этого столкнулся с деревом».

В воскресенье «Вест Хэм» проведет очередной матч Премьер-лиги против «Эвертона». В этом сезоне Лансини провел в АПЛ 23 матча и забил 2 гола.