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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кавани близок к переходу в «Бока Хуниорс»

01 Апреля 2022 • 08:39 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани близок к переходу в «Бока Хуниорс», сообщает Todofichajes.

Контракт футболиста с английским клубом истекает летом и игрок хочет переехать в Южную Америку, чтобы находиться ближе к семье.

Кавани редко выходил в основном составе «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне и много времени пропустил из-за многочисленных травм. Переговоры о новом контракте с футболистом будет вести лично президент «Боки» Хуан Рикельме.

В этом сезоне 35-летний футболист провел в АПЛ 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бока Хуниорс Эдинсон Кавани
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