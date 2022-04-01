Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани близок к переходу в «Бока Хуниорс», сообщает Todofichajes.

Контракт футболиста с английским клубом истекает летом и игрок хочет переехать в Южную Америку, чтобы находиться ближе к семье.

Кавани редко выходил в основном составе «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне и много времени пропустил из-за многочисленных травм. Переговоры о новом контракте с футболистом будет вести лично президент «Боки» Хуан Рикельме.

В этом сезоне 35-летний футболист провел в АПЛ 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.