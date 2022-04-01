«Эвертон» собирается приобрести Вестергора

«Эвертон» собирается приобрести защитника «Лестера» Янника Вестергора, сообщает Football Insider.

Датский защитник присоединился к «Лестеру» в прошлом году за 15 миллионов фунтов стерлингов из «Саутгемптона», н так и не смог стать игроком основы. Главный тренер «лис» Брендан Роджерс предпочитал в центре защиты пару Даниэля Амарти и Чаглара Сеюнджю. Таким образом футболист сборной Дании провел лишь 10 матчей в АПЛ в этом сезоне.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.