Невилл высказался о проблемах Магуайра в «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник, а ныне эксперт Гари Невилл высказался по поводу проблем капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

Невилл сказал, что после прихода Роналду статус Магуайра в манчестерской команде упал. Гари отметил, что защитнику не хватает опыта и уверенности в своих силах для того, чтобы вести за собой команду. Эксперт добавил, что по репутации Магуайра явно нанесён весьма серьёзный удар, с которым он вряд ли сможет справиться.

Напомним, что в этом сезоне Гарри Магуайр провёл в АПЛ 24 встречи и отметился одним забитым мячом.