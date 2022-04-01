Стало известно, когда откроется летнее трансферное окно в Европе

Осуществлять трансферные сделки в Европе в 2022-м году можно будет с десятого июня - именно в этот день будет открыто летнее трансферное окно. День начала трансферного сезона может варьироваться из года в год, неизменным, однако, остается день окончания трансферной кампании - это всегда происходит в «день знаний», первого сентября.

И в этом году закрытие трансферного окна также намечено на 1-е сентября, уточняет сайт английской Премьер-лиги. Этот график (10 июня - 1 сентября) касается всех главных европейских чемпионатов.