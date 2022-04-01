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«Ливерпуль» лучше отпустит Салаха бесплатно, чем продаст будущим летом

01 Апреля 2022 • 04:17 Комментировать

Руководители «Ливерпуля» продолжают искать варианты усиления летом, при этом не планируют отпускать своего лидера — Мохамеда Салаха. Издание Diario Sport сообщает о том, что продавать египтянина «красные» не собираются.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Договориться о новом соглашении стороны пока не могут. Англичане отказываются выполнять требования по заработной плате.

«ПСЖ» и «Барселона» следят за событиями, а футболист не против рассмотреть  предложения со стороны других клубов.

Сообщается, что «Ливерпуль» лучше отпустит Салаха через год бесплатно, чем оформит продажу летом. Он входит в планы Клоппа.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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